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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников онкодиспансера с юбилеем образования онкологической помощи в регионе

В Псковской области 75 лет существует онкологическая помощь. От губернатора пришёл поздравительный адрес.Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

На торжественном мероприятии по поводу 75-летия со дня образования в регионе онкологической службы в Псковском онкодиспансере был зачитан поздравительный адрес от губернатора Михаила Ведерникова.

«Псковский областной онкологический диспансер за последние годы претерпел существенные перемены: построено новое здание, отделения и кабинеты оснащены самым современным оборудованием, нами принимаются все меры для того, чтобы медицинская помощь оказывалась на самом высоком уровне, а пребывание пациентов было максимально комфортным. Благодаря нашим совместным усилиям выполняются задачи национального проекта „Здравоохранение“, с каждым годом совершенствуются методы диагностики и лечения пациентов с онкологической патологией, увеличивается количество и сложность проводимых операций, возросло число телемедицинских консультаций», — отметил Глава региона в приветственном адресе.

Депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих по поручению спикера регионального парламента Александра Котова передал коллективу онкодиспансера приветствие депутатского корпуса, и от своего имени, уже как заместитель главного врача областной клинической больницы, поздравил коллег с юбилеем службы. «Мы, областная больница и онкодиспансер, всегда друг другу помогаем, советуемся, спорим иногда, но это тоже хорошо, потому что в спорах рождается истина», — сказал Игорь Дитрих.

Со словами поздравления к коллективу обратился и главный врач областного клинического онкологического диспансера Александр Юров, который подчеркнул, что и великолукский филиал, и псковский онкодиспансер — единое учреждение. «Я всех всегда призываю не делить нас по городам — мы сплоченный и семейный коллектив», — отметил главврач и поблагодарил коллег за добросовестную работу.

Напомним, что первый онкологический пункт в Пскове организован в 1946 году Постановлением Совета народных комиссаров СССР для своевременного распознавания злокачественных новообразований и оказания квалифицированной медицинской помощи населению. С этого времени и пошел отсчет онкослужбы в городе Пскове. Сегодня онкологический диспансер является специализированным лечебно-профилактическим учреждением, где осуществляется помощь больным злокачественными и доброкачественными новообразованиями основных локализаций. Здесь применяют комбинированные, комплексные и сочетанные методы лечения на радиологических установках, а также современные методики химио-гормонотерапии. Ежегодно в диспансер обращается более 20 тыс пациентов, которые комплексно обследуются с применением современных методов диагностики: эндоскопических, ультразвуковых, рентгенологических, цитологических. Около 2 тыс. больных получают лечение в стационаре.
 

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