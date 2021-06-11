Водолазы со второго раза запустили в Гдове работу фонтана

21:59, 11 июня 2021, ПАИ

Что вы делаете сегодня вечером? - спрашивают корреспонденты газеты «Гдовская заря». И приглашают вас на вечернюю прогулку — это полезно для здоровья. Не забудьте включить в свой прогулочный маршрут набережную и полюбоваться фонтаном.

Немного предыстории... Несколько подходов потребовалось спасателям для того, чтобы арт-объект заработал. Напомним, что первая попытка установить оборудование после зимовки была в середине мая, но тогда из строя вышел механизм мотора.



Администрация городского поселения «Гдов» приобрела новый, но установить его сразу, не получилось — вмешались дожди, которые увеличили уровень воды в Гдовке.



Сегодня, накануне Дня России, водолаз поисково-спасательного отряда Артём Брулёв вновь облачился в водолазный костюм для того, чтобы закончить начатое.



Но проведя первую экспедицию, оказалось, что тумба, в которую устанавливается мотор, сломана и требует ремонта. Только к вечеру этот вопрос решили, и прохожие, которые торопились на большие выходные, смогли насладиться новым живописным видом.



Фонтан функционирует, а его главные смотрители— утки уже заняли своё место «под солнцем».