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Водолазы со второго раза запустили в Гдове работу фонтана

Фонтан со второго раза, но заработал! Фото газеты

Что вы делаете сегодня вечером? - спрашивают корреспонденты газеты «Гдовская заря». И приглашают вас на вечернюю прогулку — это полезно для здоровья. Не забудьте включить в свой прогулочный маршрут набережную и полюбоваться фонтаном.

Немного предыстории... Несколько подходов потребовалось спасателям для того, чтобы арт-объект заработал. Напомним, что первая попытка установить оборудование после зимовки была в середине мая, но тогда из строя вышел механизм мотора.

Администрация городского поселения «Гдов» приобрела новый, но установить его сразу, не получилось — вмешались дожди, которые увеличили уровень воды в Гдовке.

Сегодня, накануне Дня России, водолаз поисково-спасательного отряда Артём Брулёв вновь облачился в водолазный костюм для того, чтобы закончить начатое.

Но проведя первую экспедицию, оказалось, что тумба, в которую устанавливается мотор, сломана и требует ремонта. Только к вечеру этот вопрос решили, и прохожие, которые торопились на большие выходные, смогли насладиться новым живописным видом.

Фонтан функционирует, а его главные смотрители— утки уже заняли своё место «под солнцем».

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