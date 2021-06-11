В Италии прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу и первая игра

23:51, 11 июня 2021, ПАИ

На Олимпийском стадионе в Риме прошла церемония открытия чемпионата Европы по футболу. В мероприятии принимали участие легендарные итальянские футболисты: капитан «Ромы» Франческо Тотти и Алессандро Неста. После открытия состоялся первый поединок турнира, на котором встретились сборные Турции и Италии. Счёт 0 : 3. Италия одержала победу.

Завтра в 22 часа Россия сыграет с Бельгией.

