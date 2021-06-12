ФОТОРЕПОРТАЖ: Второй день чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках открылся тренировочным полётом
Второй день 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках начался тренировочным полётом сегодня, 12 июня.
Первый подъём воздушных шаров в воздух состоялся около пяти утра. Фото раннего тренировочного полёта в рамках чемпионата появились в Сети.
Напомним, на соревнованиях, которые стартовали в городе 11 июня, разыграют 13-й Кубок Дружбы; 16-й Кубок города Великие Луки (для пилотов не старше 1986 года рождения); 14-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин, участвующих в соревнованиях). В общей сложности в спортивном празднике примут участие 30 аэронавтов.
Псковское агентство информации является информационным партнёром 26 чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках.
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Второй день чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках открылся тренировочным полётом
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ФОТОФАКТ: Первый тренировочный полёт состоялся на чемпионате по воздухоплаванию в Великих Луках