Кратковременный дождь и грозу ожидают сегодня в Пскове

10:04, 12 июня 2021, ПАИ

Кратковременный дождь и грозу в Пскове прогнозируют синоптики сегодня, 12 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС​».

Температура днём поднимется в городе до +25...+27 градусов. Ветер обещают южных направлений умеренный, при грозе порывистый.



По Псковской области также возможны кратковременные дожди, местами грозы. Температура днём составит +23...+28 градусов.