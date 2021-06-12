Кратковременный дождь и грозу ожидают сегодня в Пскове
Кратковременный дождь и грозу в Пскове прогнозируют синоптики сегодня, 12 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Температура днём поднимется в городе до +25...+27 градусов. Ветер обещают южных направлений умеренный, при грозе порывистый.
По Псковской области также возможны кратковременные дожди, местами грозы. Температура днём составит +23...+28 градусов.
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