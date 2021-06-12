Александр Козловский поздравил псковичей с Днём России

09:34, 12 июня 2021, ПАИ

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на своей странице в Instagram поздравил жителей региона с Днём России.

Политик отметил, что этот праздник - символ национального единения народа, гордости и уважения огромной и многонациональной России.

«Являясь одним из самых молодых государственных праздников, он объединяет всех, кто любит свою страну, чтит её славную историю и многовековые традиции, сохраняет неразрывную связь времен и поколений, проявляет истинный патриотизм», - подчеркнул Александр Козловский.

Депутат заметил, что достойное настоящее и будущее страны, укрепление её авторитета, благополучие и процветание в полной мере зависят от ответственного созидательного труда каждого.

В заключении Александр Козловский пожелал псковичам крепкого здоровья и счастья, плодотворной работы и успехов в реализации всех намеченных планов на благо России.