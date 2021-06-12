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Спорт

Псковский боксёр стал призёром международного турнира в Минске

Фото со страницы Псковской областной федерация бокса "ВКонтакте"

Жюри Международного турнира по боксу памяти почетного мастера спорта СССР В.В. Ботвинника присудило призовое место спортсмену из Псковской области. Об этом сообщила Псковская областная федерация бокса в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Юный боксёр Дмитрий Попов занял третье место в соревнованиях, проходивших с 8 по 11 июня в Минске.

Псковская областная федерация бокса отмечает престижность конкурса и благодарит спортсменов и тренеров за участие в нём.

Дмитрий Попов и другие призёры конкурса на пьедестале. Фото со страницы Псковской областной федерация бокса "ВКонтакте"

По информации Белорусской федерации бокса, за награды боролись 120 боксеров в различных весовых категориях, из них 11 девушек и 109 парней 2005-2006 годов рождения. В соревнованиях приняли участие спортсмены из восьми стран: Беларуси, России, Украины, Узбекистана, Азербайджана, Израиля, Грузии и Литвы.

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