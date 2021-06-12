Псковский боксёр стал призёром международного турнира в Минске

10:45, 12 июня 2021, ПАИ

Жюри Международного турнира по боксу памяти почетного мастера спорта СССР В.В. Ботвинника присудило призовое место спортсмену из Псковской области. Об этом сообщила Псковская областная федерация бокса в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Юный боксёр Дмитрий Попов занял третье место в соревнованиях, проходивших с 8 по 11 июня в Минске.

Псковская областная федерация бокса отмечает престижность конкурса и благодарит спортсменов и тренеров за участие в нём.

По информации Белорусской федерации бокса, за награды боролись 120 боксеров в различных весовых категориях, из них 11 девушек и 109 парней 2005-2006 годов рождения. В соревнованиях приняли участие спортсмены из восьми стран: Беларуси, России, Украины, Узбекистана, Азербайджана, Израиля, Грузии и Литвы.