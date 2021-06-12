Елена Бибикова поздравила псковичей с Днём России

11:13, 12 июня 2021, ПАИ

С Днём России жителей Псковской области поздравила сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова.

Парламентарий отметила, что этот праздник «символизирует величие и мощь нашего государства с бесценным культурным наследием, уникальными природными богатствами и огромным творческим и научно-техническим потенциалом».

«Нас объединяет гордость за великие достижения предков и ответственность за достойное будущее наших детей и внуков, - сказала Елена Бибикова в своём поздравлении, - за воспитание в них преданности своему Отечеству, стремления искренне и честно служить во благо независимости и процветания родной страны».

Сенатор уверена, что от усилий, активности и трудолюбия каждого зависит настоящее и будущее России, сохранение и приумножение великих достижений народа.

Елена Бибикова пожелала жителям Псковской области успехов во всех добрых начинаниях, воплощения в жизнь намеченных планов.

«Пусть наш созидательный труд служит развитию и укреплению нашей страны», - заключила сенатор.