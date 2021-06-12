Ещё 44 псковича заразились коронавирусом

15:39, 12 июня 2021, ПАИ

44 человека получили положительные анализы на COVID-19 сегодня, 12 июня, по данным статистики Официального канала Псковской области в Telegram.

В Пскове зарегистрировано 14 новых случаев, в Великих Луках - три.

По четыре заболевших прибавилось в Бежаницком, Новоржевском районах, по три - в Гдовском и Пыталовском.

В остальных районах, по статистике, менее трёх новых случаев за сутки.



Как сообщает источник, ещё 21 человек победили болезнь.



Всего же за время пандемии в Псковской области заболели коронавирусом 38323 человека, излечились - 32861.

