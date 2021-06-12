Разбивший лобовое стекло автомобиля задержан росгвардейцами в Пскове

14:41, 12 июня 2021, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны задержали хулигана, повредившего автомобиль на парковке возле торгового центра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Рано утром 11 июня экипаж группы задержания получил сигнал о том, что неизвестный злоумышленник наносит повреждения автомобилю, припаркованному возле торгового центра на улице Кузбасской Дивизии.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего нетрезвого гражданина, который из хулиганских побуждений разбил лобовое стекло автомобиля «Лада Ларгус».

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.