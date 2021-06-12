Более 20 пилотов зарегистрировались на участие в чемпионате по воздухоплаванию в Великих Луках

16:38, 12 июня 2021, ПАИ

Завершилась регистрация на XXVI Чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«На сегодняшний день 22 пилота зарегистрировались на участие в спортивных полетах и 6 аэронавтов - на участие в фиесте», - рассказала представитель оргкомитета Наталья Широкая.

В данный момент проходит рабочий брифинг для пилотов, где напоминают о правилах, более подробно разбирают нюансы предстоящего фестиваля, изменениях этого года и спорные ситуации. Мероприятие проводит спортивный директор соревнований Иван Меняйло.

Следует отметить, что не все участники прибыли на чемпионат вовремя, в связи с чем получили штрафные баллы.

Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который проходит в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.