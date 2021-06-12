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Депутат Государственной Думы Александр Козловский пожелал побед пилотам воздушных шаров в Великих Луках

Депутат Александр Козловский на открытии 26-го чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках. Фото ПАИ

На торжественном открытии 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках выступил депутат Годумы Александр Козловский.

«Я сегодня искренне поздравляю вас с праздником. С днём России. Я уверен, что наш дом Россия, будет с каждым голом становиться всё уютней и уютней. Традиционно в этот день мы встречаем в Великих Луках пилотов воздухоплавания. Обычно эта встреча имеет международный статус, но, к сожалению, в этом году участвуют только гостей из России. Но я уверен, что в следующем году мы встретим друзей из-за рубежа, которые так же болеют воздухоплаванием. В эти дни Великие Луки становится столицей  воздухоплавания не только России, но и мира. И сегодня,  в день открытия фестиваля, я хотел бы всем нам пожелать зрелища. Зрелища, которое мы наблюдаем каждый год, за исключением прошлого года по объективным причинам. Но в этом году мы сможем насладиться шарами, красками и полётами. И я пилотам желаю красивых полётов и побед. Победит сильнейший»,  -  сказал в приветственной речи депутат.

Псковское агентство информации является информационным партнёром 26 чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках.

 

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