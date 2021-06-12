Старт второго дня чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках дан

20:17, 12 июня 2021, ПАИ

Пилоты воздушных шаров получили последние инструкции перед стартом. Их дал президент федерации водухоплавательного спорта России и спортивный директор соревнований Иван Меняйло, обозначив курс, цели и время полёта.

«Задача на полёт: от ноля до 20 градусов быстро перелететь через город Великие Луки и сесть в пойме Ловати, к северу от города. Там много пригодных полей. Идеальное направление 10-20 градусов. И слева и справа от Ловати – поля, отмеченные, как мишени. Пролететь надо быстро без выруливания по земле. Скорость будет 25-30 километров в час. Улететь надо до 20:00. Полёт займёт 15-20 минут», - сказал руководитель.

28 аэростатов прибыли на место старта. Они одновременно отправились в небо по команде. Территория старта держалась в секрете. Площадку оцепили представители правоохранительных органов. Только две команды не вылетели, они опоздали к началу старта из-за погодных условий (перемена ветра), передают корреспонденты Псковского агентства информации.

Псковское агентство информации является информационным партнёром 26 чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках.