Эрексен потерял сознание во время игры с Финляндией
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен сегодня потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:0, первый тайм). Об этом сообщил сайт sports.ru.
На 43-й минуте хавбек рухнул у края поля. Это случилось не в результате столкновения. Игра была остановлена, на поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора.
Игроки закрыли товарища плотной стеной. В дальнейшем медики растянули ширму и, прикрывая игрока, вынесли его за пределы поля в окружении команды. Игрока увезла бригаба скорой помощи.
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