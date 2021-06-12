Эрексен потерял сознание во время игры с Финляндией

20:32, 12 июня 2021, ПАИ

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен сегодня потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:0, первый тайм). Об этом сообщил сайт sports.ru.

На 43-й минуте хавбек рухнул у края поля. Это случилось не в результате столкновения. Игра была остановлена, на поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора.

Игроки закрыли товарища плотной стеной. В дальнейшем медики растянули ширму и, прикрывая игрока, вынесли его за пределы поля в окружении команды. Игрока увезла бригаба скорой помощи.