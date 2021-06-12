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Общество

Собянин продлил выходные москвичам

Сергей Собянин объявил дополнительные выходные в Москве, чтобы предотвратить новую вспышку коронавируса. Фото агентство «Москва»

Сергей Собянин специальным Указом установил для москвичей нерабочие дни с 15 по 19 июня. Правительство Москвы надеется приостановить таким образом рост заболеваний коронавирусом в столице, сообщает ТАСС. При этом выходные объявлены с сохранением заработной платы. Москвичи не выйдут на работу с 12 по 20 июня.

«Но, конечно, оно не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, “Росатома”, “Роскосмоса” и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с указом президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316», — написал Собянин.

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