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Команда Пустошкинского района вошла в тройку лучших по итогам соревнований на получение знака ГТО

Команда Пустошкинского района вошла в тройку лучших по итогам соревнований на получение знака ГТО. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Вперёд» со ссылкой на районный центре дополнительного образования

В Пушкинских Горах состоялись соревнования летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к труду и обороне». В них приняло участие 86 учащихся из 19 муниципалитетов Псковской области. Все обладатели серебряных и золотых знаков.

Программа Фестиваля была очень насыщенной. Спортивная программа включала 7 испытаний (тестов) комплекса ГТО, тестирование уровня знаний в области физкультуры и спорта. А также не обошлось и без конкурса на лучший номер.

Команда Пустошкинского района в составе Глеба Смирнова, Захара Птичкина, Кристины Егоренок, учащихся Пустошкинского центра образования и Арины Пузыни, учащейся Гультяевского филиала Пустошкинской сельской школы в командном первенстве заняла почетное 3 место. В личном первенстве ребята тоже выступили достойно. Глеб Смирнов – победитель среди мальчиков третьей ступени, у Захара Птичкина шестое место, Арина Пузыня - десятое место, Кристина Егоренок – одиннадцатое место, пишет районка.

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