В Красногородске прошла приёмка работ по благоустройству дворовой территории членов ТОС имени Александра Матросова

23:47, 12 июня 2021, ПАИ

Сегодня, 12 июня, в День России, в посёлке Красногородск прошла приёмка работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома членов ТОС имени Александра Матросова. Об этом Псковскому агентству информации рассказали корреспонденты районной газеты «Заря». Долгожданным гостем для жителей дома была глава района Валентина Понизовская. К жителям дома Валентина Владимировна приехала не с пустыми руками. Она подарила им подвесные вазоны с пёстрыми цветами, чтобы добавить во двор ещё больше красоты и изящности. Члены ТОС, в свою очередь, по случаю сдачи объекта устроили целый праздник со сладким угощением для жильцов и гостей. Председатель совета дома Лидия Кондратьева сердечно поблагодарила главу района Валентину Понизовскую и вручила ей и всем, кто приложил усилия для благоустройства прилегающей территории, памятные подарки.



Мероприятие продолжилось за праздничным столом, который жители улицы Матросова накрыли прямо во дворе. Все смогли попробовать прекрасные пироги с чаем, конфеты, фрукты и бутерброды в честь этого значимого события.