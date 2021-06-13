На трассе Санкт-Петербург - Невель за рулём заснула женщина

00:23, 13 июня 2021, ПАИ

12 июня около 17 часов на 385-ом километре автомобильной дороги Санкт-Петербург-Невель в Пушкиногорском районе водитель, женщина 1956 года рождения, жительница северной столицы, управляя автомашиной LADA GRANTA в утомленном состоянии уснула за рулём и съехала с автодороги. Об этом сообщила газета «Пушкинский край» со ссылкой на отделение ОГИБДД отделения УМВД России по Пушкиногорскому району.

В результатедорожно-транспортного происшествия пассажирка 1991 года рождения получила незначительные повреждения: ушиб височной области головы.

На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.