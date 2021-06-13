Дожди, грозы и до 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 13 июня
13 июня на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха днём составит от +19 до +24 градусов. Ветер северо-западных направлений 5-10 метров в секунду. При грозе возможны порывы ветра 9-14 метров в секунду.
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