В Великолукском районе кассир второй раз попалась на продаже спиртного подростку

09:42, 13 июня 2021, ПАИ

В Великолукском районе продавщица продала алкогольную продукцию несовершеннолетнему. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, инцидент произошёл 10 июня около 19:00.

В магазине на территории одного из садоводческих товариществ района 60-летняя сотрудница продала пиво несовершеннолетнему. Ранее кассир уже была подвергнута административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Свою вину женщина признала полностью. По данному факту проводится проверка. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Помимо административной ответственности несовершеннолетнему за распитие спиртных напитков грозит постановка на учёт в отделе полиции по месту проживания и в наркологическом диспансере.