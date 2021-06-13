Скончался псковский тяжелоатлет Лев Никифоров

10:44, 13 июня 2021, ПАИ

Заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР, основатель и первый президент федерации ветеранов тяжелой атлетики России Лев Никифоров скончался 12 июня на 85-м году жизни, сообщили в псковской региональной федерации тяжелой атлетики.

Лев Никифоров родился 5 октября 1936 года в Бежаницах. Окончил вечернюю школу и Ленинградское железнодорожное училище, где начал заниматься греблей, а в 1955 году в составе команды стал чемпионом Ленинграда. Затем в течение четырёх лет проходил военную службу на флоте.

После службы вернулся в Бежаницы работать спортивным инструктором-методистом в бежаницком совхозе «Ударник». В 1960 году начал заниматься тяжёлой атлетикой и был одним из первых тренеров в районе.

Окончил институт физической культуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта по специальности «Тренер-преподаватель по тяжелой атлетике». По распределению попал на работу в Челябинскую область, в Озёрск, куда переехал вместе с женой и детьми. Жил и работал там в течение 15 лет.

В 1982 году перебрался в город Обнинск в Калужской области и снова провёл там 15 лет. Переехал в город Жуков Калужской области, куда его пригласили работать директором Ледового дворца. Параллельно с этим продолжал по вечерам заниматься тренерской деятельностью.

В 1996 году организовал соревнования, посвященные маршалу СССР Г. К. Жукову. В этом же году стал одним из учредителей федерации ветеранов тяжелой атлетики. Участвовал в пяти всемирных играх: дважды был чемпионом в Сиднее и Мельбурне, дважды был серебряным призером и один раз бронзовым.

За более чем сорок лет тренерской деятельности Лев Никифоров подготовил двух мастеров спорта международного класса по тяжелой атлетике, пятерых — по пауэрлифтингу. Среди них — чемпион Европы Николай Платошечкин, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров и чемпион Европы среди юниоров Андрей Назаров, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров Алексей Сметанин, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров Игорь Пилипенко, бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниорок Ирина Абрамова.

Последние годы Лев Никифоров тренировал детей в Бежаницах, готовил их соревнованиям различного ранга.

Имя Льва Константиновича Никифорова было включено в энциклопедию «Лучшие люди России» и в книгу славы «IWF-Masters Hall of Flame».