Два человека с коронавирусом скончались в Псковской области за сутки

11:06, 13 июня 2021, ПАИ

В Псковской области за сутки от коронавируса скончались ещё два человека. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в Псковской области от COVID-19 скончались 432 человека. Всего подтверждено 38 368 случаев заражения, выздоровело 32 876 человек.