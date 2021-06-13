Два человека с коронавирусом скончались в Псковской области за сутки
В Псковской области за сутки от коронавируса скончались ещё два человека. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии в Псковской области от COVID-19 скончались 432 человека. Всего подтверждено 38 368 случаев заражения, выздоровело 32 876 человек.
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