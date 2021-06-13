В России впервые с февраля выявили более 14,7 тысяч новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 14 723 заразившихся коронавирусом. До этого более 14 тысяч заразившихся выявляли 13 февраля, сообщает оперативный штаб Москвы.
За последние сутки зафиксировано 357 летальных исходов, полностью выздоровели 9 166 человек.
С начала пандемии в стране выявили 5 208 687 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.
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