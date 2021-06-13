В России впервые с февраля выявили более 14,7 тысяч новых случаев COVID-19

13:01, 13 июня 2021, ПАИ

В России за сутки выявили 14 723 заразившихся коронавирусом. До этого более 14 тысяч заразившихся выявляли 13 февраля, сообщает оперативный штаб Москвы.

За последние сутки зафиксировано 357 летальных исходов, полностью выздоровели 9 166 человек.

С начала пандемии в стране выявили 5 208 687 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.