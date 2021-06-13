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Ливни и грозы надвигаются на Псковскую область

В ближайшие часы в Псковской области ожидаются ливни и грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье с 12 до 14 часов в регионе ожидаются грозы, местами ливни.

В связи с ухудшением погодных условий на территории области прогнозируется с вероятностью (0,3-0,5) возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения. Возможны локальные подтопления.

В этой связи псковичам рекомендуют быть осторожными, не выходить на улицу, закрыть окна и дымоходы. Также не рекомендуется топить печи.

При грозе не следует находиться на крыше, около токоотвода и заземлителя. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).

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