Известный псковский писатель и краевед Тимофей Рахманин отмечает сегодня 55-летие

14:07, 13 июня 2021, ПАИ

Прозаик, краевед, член Союза писателей России, лауреат всероссийской литературной премии имени Н.С. Лескова «Очарованный странник» (2019 год), дипломат Славянского Форума искусств «Золотой Витязь» (2020год) отмечает свой юбилей, сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Тауфик Рахматуллин (творческий псевдоним — Тимофей Рахманин) родился 13 июня 1966 года в Казахстане. Будучи школьником он вместе с родителями переехал в Ташкент, где окончил автодорожный институт.

В 1998 году вместе с семьей приехал в Псков. Всю жизнь был строителем и занимался историей. В Пскове стал изучать жизнь князя Довмонта-Тимофея. Был принят краеведческим сообществом. Сделал несколько открытий из жизни князя, с чем согласились и многие историки города.

Первой его книгой стала сатирическая сказка в стихах «Сказ о Быке Бориске и хозяине его Иване», которая вышла в 2010 году.

В 2013 год изданы два тома исторического романа «Сказание о забытом князе», в художественной форме рассказывающие о знаменитом псковском князе Довмонте-Тимофее. В 2016 году вышел третий том романа. Печатался в журналах «Вертикаль. XXI век», «Дон новый» и других.

Является членом координационного совета благотворительной унитарной некоммерческой организации «Фонд святого благоверного князя Довмонта Псковского» и председателем общественного движения «Наследие Довмонта».