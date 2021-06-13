Известный псковский писатель и краевед Тимофей Рахманин отмечает сегодня 55-летие
Прозаик, краевед, член Союза писателей России, лауреат всероссийской литературной премии имени Н.С. Лескова «Очарованный странник» (2019 год), дипломат Славянского Форума искусств «Золотой Витязь» (2020год) отмечает свой юбилей, сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.
Тауфик Рахматуллин (творческий псевдоним — Тимофей Рахманин) родился 13 июня 1966 года в Казахстане. Будучи школьником он вместе с родителями переехал в Ташкент, где окончил автодорожный институт.
В 1998 году вместе с семьей приехал в Псков. Всю жизнь был строителем и занимался историей. В Пскове стал изучать жизнь князя Довмонта-Тимофея. Был принят краеведческим сообществом. Сделал несколько открытий из жизни князя, с чем согласились и многие историки города.
Первой его книгой стала сатирическая сказка в стихах «Сказ о Быке Бориске и хозяине его Иване», которая вышла в 2010 году.
В 2013 год изданы два тома исторического романа «Сказание о забытом князе», в художественной форме рассказывающие о знаменитом псковском князе Довмонте-Тимофее. В 2016 году вышел третий том романа. Печатался в журналах «Вертикаль. XXI век», «Дон новый» и других.
Является членом координационного совета благотворительной унитарной некоммерческой организации «Фонд святого благоверного князя Довмонта Псковского» и председателем общественного движения «Наследие Довмонта».
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