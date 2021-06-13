Первый спортивный полёт состоялся на чемпионате по воздухоплаванию в Великих Луках

14:14, 13 июня 2021, ПАИ

13 июня в Великих Луках начались спортивные полёты аэронавтов на XXVI чемпионате России по воздухоплавательному спорту.

Как сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание Великие Луки», ранним утром пилоты приняли участие в брифинге на базе СОК «Стрелец».

Сегодня пилоты начали спортивную гонку в борьбе за звание чемпиона России. В рамках задания пилотам нужно будет зайти на четыре цели. Состоялись также индивидуальные старты.

Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который проходит в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.