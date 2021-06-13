До 24 градусов тепла обещают псковичам 14 июня

16:25, 13 июня 2021, ПАИ

14 июня в Псковской области ожидается переменная облачность, ночью местами пройдут кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днём преимущественно без осадков. Ветер северных направлений 6-11 метров в секунду.

Температура по области ночью от +8 до +13 градусов, днём от +19 до +24 градусов. Атмосферное давление низкое.