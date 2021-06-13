Пропавшего Ивана Ефимова разыскивает сын в Псковской области

15:57, 13 июня 2021, ПАИ

В Псковской области разыскивается 74-летний Иван Ефимов. Заявку на поиск подал его сын Алексей, об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтеры проекта «Жди меня».

В заявке указано, что на момент рождения сына семья проживала в деревне Голубово Псковского района. Сын пропавшего мужчины долгое время не общался с отцом, и у него нет никакой информации о нём.

Если вы можете помочь в поиске, если вам что-либо известно о местонахождении Ивана Ефимова, свяжитесь с волонтерами проекта в Псковской области по электронной почте pskovnews@mail.ru.