Псковские боксеры примут участие в командном кубке России в Екатеринбурге
С 14 по 19 июня в Екатеринбурге пройдёт командный кубок России по боксу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной федерации бокса.
В составе команды Северо-западного федерального округа по боксу выступят спортсмены из Псковской области: мастер спорта России Артур Кулаков, кандидат мастера спорта России Кирилл Титов и мастер спорта России Эльми Зиядзаде.
Торжественная церемония открытия соревнований пройдёт 14 июня в 17:00 в КРК «Уралец».
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