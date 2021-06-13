Псковские боксеры примут участие в командном кубке России в Екатеринбурге

17:18, 13 июня 2021, ПАИ

С 14 по 19 июня в Екатеринбурге пройдёт командный кубок России по боксу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной федерации бокса.

В составе команды Северо-западного федерального округа по боксу выступят спортсмены из Псковской области: мастер спорта России Артур Кулаков, кандидат мастера спорта России Кирилл Титов и мастер спорта России Эльми Зиядзаде.

Торжественная церемония открытия соревнований пройдёт 14 июня в 17:00 в КРК «Уралец».