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Спорт

Стартовала эстафета «Псковской правды»

Торжественное открытие легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

В этом году эстафету побегут более 1,2 тысячи человек. На эстафету в том числе зарегистрировалась 31 корпоративная команда. Среди них много тех, кто побежит уже не в первый раз. Это и 76-я дивизия, и региональное УМВД России, и Госархив Псковской области, и областное УФССП России, и Сбербанк, и Псковской станция скорой медпомощи, и реготделение Банка России.

Несколько команд присоединились к эстафете впервые. За призы «Псковской правды» будут бороться команды из Красногородского и Гдовского муниципальных округов, филиал фонда «Защитники Отечества», клуб любителей бега «Негативные люди».

Кроме того, среди участников есть две команды журналистов.

Как и в 1945 году, эстафета пройдёт по центральным улицам города. С 14:00 до 17:00 на время забега центр Пскова перекрыт для движения транспортных средств. Организаторы приносят извинения за доставленные неудобства.

Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.

Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.

Официальные хештеги мероприятия: #ЭстафетаПобеды80лет, #БежимсПсковскойправдой.

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