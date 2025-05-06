Стадион «Колос» ремонтируют в Локне

12:36, 06 мая 2025, ПАИ

Стадион «Колос» осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Локнянский муниципальный округ сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Стадион введён в эксплуатацию в 1993 году и является единственным общедоступным в посёлке.

На стадионе необходимо заменить деревянные трибуны, железные и бетонные конструкции, которые представляют опасность для посетителей. Также необходим ремонт подтрибунных помещений – раздевалок, тренерской и судейской в административном здании.

Жители Локнянского муниципального округа приняли участие в конкурсе инициативных проектов с предложением капитального ремонта стадиона «Колос» в Локне в 2024 году.

По итогам конкурса проект «Ремонт трибун и подтрибунных помещений стадиона «Колос» с обновлением спортивного оборудования» получил поддержку и из областного бюджета выделили субсидию в размере трёх миллионов рублей на его реализацию.

Сейчас на стадионе проходит демонтаж необходимых к замене элементов.

«Первым этапом будет разборка трибун, подготовка основы под новые трибуны, с каждой стороны на 52 места. Также сделают косметический ремонт готового помещения, чтобы две команды могли приехать, играть спокойно. Раздеться, переодеться, помыться», – отметил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.