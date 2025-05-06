Объединяет поколения: на параде открытия эстафеты «Псковской правды» подняли флаг России

14:21, 06 мая 2025, ПАИ

Флаг России подняли представители разных спортивных поколений во время парада открытия эстафеты «Псковской правды», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Флаг подняли заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр Олимпиады, трёхкратная чемпионка мира по академической гребле Светлана Семёнова, двукратная чемпионка России в помещении, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Европы среди юниорок Наталья Спиридонова и воспитанница спортшколы «Надежда» Александра Николаенко.

Отметим, что в этом году эстафету побегут более 1,2 тысячи человек. Как и в 1945 году, забег пройдёт по центральным улицам города. С 14:00 до 17:00 на время эстафеты центр Пскова перекрыт для движения транспортных средств. Организаторы приносят извинения за доставленные неудобства.

Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.

Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.

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