Видео: Байки от аэронавтов XXVI чемпионата России по воздухоплаванию

17:52, 13 июня 2021, ПАИ

Мы попросили рассказать участников XXVI чемпионата России по воздухоплаванию в Великих Луках истории из своей спортивной жизни, байки и суеверия.

Отметим, что спортсмены-аэронавты - люди все сплошь с чувством юмора. И, где говорят правду, а где шутят, отличишь не всегда.

Руководитель полетов Александр Захаров: «Пилоты люди суеверные. Например, стараются не фотографироваться перед полетом. Также верят и в общечеловеческие приметы, - черную кошку и другие. Есть традиция. Когда человека первый раз поднимают в воздух на аэростате, после полета ему присваивают титул графа. Он пальцем с закрытыми глазами показывает на карте точку и его именуют по названию этой местности. Например, если это Иваново, будет графом Ивановским».

Пилот Эмиль Гилаев (Набережные Челны): «Наш клуб называется «Легкие люди». Бывает, к сожалению, попадаются люди немножко тяжеловатые. У них получается так что, то погоды нет, то они не могут, - полет постоянно откладывается. Мы таких стараемся избегать. Самый интересный полет — это наверное десятичасовой полет, когда мы с Нижнего Новгорода в сторону Татарстана летели примерно 450 километров и посадка была в лес».

Судья чемпионата Владимир Гетц: «Бывает, ветер меняется, ты стоишь на «кресте» (мишень куда пилоты сбрасывают мешочки с песком), шары летят на тебя и пропадают. Потом, через како-то время, когда ты думаешь, что уже никто не прилетит, ветер внезапно меняется и шар возвращается даже через полчаса, сорок минут, хотя надежды уже на это не было».