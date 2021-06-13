81-летняя велосипедистка госпитализирована после ДТП в Пскове
В Пскове 81-летняя велосипедистка госпитализирована после ДТП, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла 13 июня на пересечении улиц Чудской и Ижорского батальона. 81-летняя велосипедистка попала под колеса автомобиля «Лада Веста».
В результате ДТП пострадала велосипедистка. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшую женщину. По предварительным данным, 81-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Другие участники аварии не пострадали.
На месте происшествия работаю врачи скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС и аварийно-спасательная служба.
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