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Происшествия

81-летняя велосипедистка госпитализирована после ДТП в Пскове

  • Велосипедистка попала под колеса автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Велосипедистка попала под колеса автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Велосипедистка попала под колеса автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Велосипедистка попала под колеса автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Велосипедистка попала под колеса автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Велосипедистка попала под колеса автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Велосипедистка попала под колеса автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ

В Пскове 81-летняя велосипедистка госпитализирована после ДТП, передает корреспондент Псковского агентства информации.​

Авария произошла 13 июня на пересечении улиц Чудской и Ижорского батальона. 81-летняя велосипедистка попала под колеса автомобиля «Лада Веста».
В результате ДТП пострадала велосипедистка. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшую женщину. По предварительным данным, 81-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Другие участники аварии не пострадали.

На месте происшествия работаю врачи скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС и аварийно-спасательная служба.

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