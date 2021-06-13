В музее «Льняная губерния» с концертом выступил хор Лицея Искусств «Санкт-Петербург»
В музее «Льняная губерния» с концертом выступил хор Лицея Искусств «Санкт-Петербург» - лауреат множества престижных городских и международных конкурсов, сообщает газета «Печорская правда».
«Слушателей было немного, а жаль. Концерт был великолепным. Нежные и чистые голоса юных исполнителей подарили возможность слушателям насладиться произведениями русских и зарубежных композиторов», - пишет издание.
Также хор Лицея Искусств выступил в церкви Святого Петра вместе с органом и флейтой.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас любимый блогер?
13 июня 2021
С 8 по 20 июня в Опочецком районе проходит профилактическая операция «Внимание каникулы!»
13 июня 2021
В Печорском районе дорожные полицейские провели акцию в рамках профилактической операции «Безопасные каникулы»