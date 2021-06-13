С момента окончания стройки Рубиловской ГЭС исполнилось 60 лет

20:44, 13 июня 2021, ПАИ

С момента окончания стройки Рубиловской ГЭС исполнилось 60 лет, пишут «Островские вести». Стройка электростанции на реке Утроя в деревне Елины Островского района закончилась ранней весной 1961 года.



«Открытие и пуск ГЭС были очень торжественными: под звуки духового оркестра награждались лучшие рабочие и инженерный состав. Рубиловская ГЭС заработала. Мощность ГЭС составила 1200 квт/час. Работали две турбины по 600 квт., что обеспечивало сначала центральную усадьбу колхоза «Рассвет», а также «Заря», «Передовик» и «Заветы Ильича». Освещение сначала подавалось до 22-х часов, в дальнейшем круглосуточно», - пишет издание.

К 1964 году мощности Рубиловской ГЭС стало недостаточно для стремительно развивающейся экономики района, и линии электропередач были подключены к Нарвской ГЭС. Рубиловская ГЭС стала работать как дежурная станция.



К 1970 году ГЭС стала нерентабельной и прекратила свою работу. В 1971 году. Была законсервирована, а потом демонтирована. Но свою роль в развитии хозяйства Островского района за свои 10 лет существования Рубиловская ГЭС сыграла сполна.