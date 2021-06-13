Вечерний спортивный полёт отменили из-за слоистой облачности

21:11, 13 июня 2021, ПАИ

В предполагаемой точке старта состоялся дополнительной брифинг, на котором было оглашено решение о том, состоится вечерний спортивный полет или нет, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание Великие Луки».

«Фронтальная облачность прошла. Ожидали, что будет окно на несколько часов до наступления темноты, но в результате выпадения осадков образуется так называемая слоистая облачность с небольшими окнами. Поэтому складываются неблагоприятные условия для полёта», - сообщил Псковскому агентству информации представитель метеослужбы.

Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который проходит в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.