С 8 по 20 июня в Опочецком районе проходит профилактическая операция «Внимание каникулы!»

22:09, 13 июня 2021, ПАИ

С 8 по 20 июня и с 5 по 19 июля на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» проводится профилактическая операция «Внимание каникулы!», сообщает газета «Заря».



«Не секрет, что все дети любят кататься на велосипеде, самокате или роликовых коньках. Но, оказывается, и для этих средств передвижения тоже есть свои правила безопасности. Кататься на велосипеде, самокате, роликовых коньках можно внутри дворов, в парках, на специально оборудованных площадках, на стадионах», - пишет издание.

Также нельзя кататься в местах, где можно случайно выехать на проезжую часть. Детям до 14 лет запрещено ездить на велосипеде по дорогам.

Перед переходом через проезжую часть нужно остановиться, сойди с самоката или велосипеда. Проходить пешеходный переход необходимо, держа транспорт за руль. Катаясь на велосипеде, надо надевать шлем. Велосипедисты должны правильно вести себя по отношению к пешеходам: вовремя подавать звуковой сигнал, соблюдать меры предосторожности (сбавлять скорость, объезжая маленьких детей, пожилых людей).