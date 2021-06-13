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Общество

Житель города Дно Владимир Петров получил золотой знак ГТО

Владимир Петров, член Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов, постоянно представляет наш регион на соревнованиях различного уровня. В результате сдачи нормативов на фестивале «Пара-Крым», который проводится для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, Владимир Петров получил золотой знак ГТО, сообщает газета «Дновец».

Он вошёл в книгу про сто современных героев страны. Это уникальное издание «100 подвигов обычных людей» выпущена в рамках проекта «Подвиги». В книгу вошли истории людей со всей России – от Калининграда до Владивостока, есть здесь и история Владимира Петрова из города Дно.

Вот что пишут о нём в книге: «В 2003 году он получил травму – упал с четвертого этажа при установке окон. Ходить 19-летний Володя так и не начал. В свои 36 Владимир был предпринимателем, директором рынка, бизнесменом и трудился на тепловых станциях. И всё это в инвалидном кресле. А ещё он защищает права инвалидов, прыгает с парашютом, погружается с аквалангом и занимается вейкбордингом».

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