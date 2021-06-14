Михаил Ведерников призвал пройти вакцинацию, чтобы празднование тысячелетия Усвят не сорвалось
31 июля, на празднование 1000 лет Усвят, в Псков приедет певица Пелагея, которая приготовила псковичам и гостям города подарок – новую композицию. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своем instagram-аккаунте.
«На открытой сцене в центре посёлка состоится концерт, где певица исполнит свою новую фольклорную песню Ольги Сергеевой. Кстати, нашу усвятскую исполнительницу народных песен Пелагея считает своим учителем. В программе запланированы фестиваль исторической реконструкции, концерты, выставки, ярмарки, салют – уверен, Комитет по культуре Псковской области приготовит много интересного», - написал глава региона.
Губернатор напомнил, что праздничные мероприятия пройдут в посёлке Усвяты 31 июля и 1 августа. И отметил, что праздник состоится, если в регионе не будет ухудшения эпидобстановки. Поэтому ещё раз призвал псковичей пройти вакцинацию, «чтобы ничто не смогло омрачить запланированные выходные».
Есть ли у вас любимый блогер?
Михаил Ведерников призвал пройти вакцинацию, чтобы празднование тысячелетия Усвят не сорвалось
Концерт псковского симфонического оркестра под открытым небом пройдёт сегодня на Соколихе
Актриса Юлия Пересильд устроила небольшую пресс-конференцию в Instagram и ответила на вопросы своих подписчиков
Псковичей с семьями ждут на выставке «Александр Невский в изобразительном искусстве» в Печорах