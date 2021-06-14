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Культура

Михаил Ведерников призвал пройти вакцинацию, чтобы празднование тысячелетия Усвят не сорвалось

31 июля, на празднование 1000 лет Усвят, в Псков приедет певица Пелагея, которая приготовила псковичам и гостям города подарок – новую композицию. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своем instagram-аккаунте.

«На открытой сцене в центре посёлка состоится концерт, где певица исполнит свою новую фольклорную песню Ольги Сергеевой. Кстати, нашу усвятскую исполнительницу народных песен Пелагея считает своим учителем. В программе запланированы фестиваль исторической реконструкции, концерты, выставки, ярмарки, салют – уверен, Комитет по культуре Псковской области приготовит много интересного», - написал глава региона.

Губернатор напомнил, что праздничные мероприятия пройдут в посёлке Усвяты 31 июля и 1 августа. И отметил, что праздник состоится, если в регионе не будет ухудшения эпидобстановки. Поэтому ещё раз призвал псковичей пройти вакцинацию, «чтобы ничто не смогло омрачить запланированные выходные».

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