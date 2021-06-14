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Общество

С 17 июня в Петербурге ужесточат ограничения в связи с распространением коронавируса

Соответствующее постановление уже подписал губернатор региона Александр Беглов, передает РИА Новости.  Согласно предписанию главного санитарного врача Петербурга с четверга 02:00 до 06:00  временно запрещена работа ресторанов, за исключением обслуживания на вынос.

Отменены зрелищно-развлекательные мероприятия на объектах общепита, в ресторанах и кафе закрыты детские комнаты. Не будут работать фуд-корты, кроме тех, что находятся на вокзалах, в аэропортах и на АЗС. При этом будет разрешена работа служб доставки.

В фан-зонах ЕВРО-2020 запретят предоставлять услуги общественного питания и продавать еду, за исключением напитков. Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовали временно минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.

Также, с 17 июня наполняемость залов кинотеатров уменьшится с 75 до 50 процентов. Максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, не может превышать три тысячи человек.

Отменяется в Петербурге и праздник для лучших выпускников «Бал медалистов». По последним данным, за сутки в Северной столице COVID-19 заболели 862 человека, общее число заразившихся за все время превысило 450 тысяч человек.

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