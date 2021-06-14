Александр Козловский: Самое главное в празднике воздухоплавания – это впечатления, которые остаются на весь год

10:25, 14 июня 2021, ПАИ

Александр Козловский вместе с супругой Жанной и сыном Кириллом посетил церемонию открытия 26-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту и общий старт тепловых аэростатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе депутата Госдумы.



«Великолучане и гости города каждый год с нетерпением жду встречи воздухоплавателей и красивых полетов аэростатов. Это очень зрелищно, когда огромное количество гигантских воздушных шаров одновременно взлетают и проплывают над городом. Самое главное в празднике воздухоплавания – это впечатления, которые остаются на весь год, до следующей встречи аэронавтов», – сказал Александр Козловский.



Он напомнил, что в 2020 году соревнования воздухоплавателей в Великих Луках были отменены в связи с пандемией. В этом же году

Чемпионат России проходит в условиях ограничений – без зрителей. Однако все главные события Встречи можно наблюдать в режиме онлайн. Александр Козловский также поделился, что сам неоднократно летал на аэростате, отметив необычность ощущений, которые невозможно испытать нигде, кроме воздушного шара.

