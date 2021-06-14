Публикуем видео с места возгорания складских помещений на улице Советской Армии в Пскове

10:00, 14 июня 2021, ПАИ

Публикуем видео с места возгорания складских помещений на улице Советской Армии в Пскове. В ночь с 13 на 14 июня в складских помещениях на улице Советской Армии, 64 произошел пожар.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки внутри складского помещения. Площадь горения составила 800 кв.м.

Для ликвидации пожара привлекалось 9 единиц техники, 21 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.