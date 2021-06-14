Роспотребнадзор: вакцина от COVID-19 не может дать положительный ПЦР-тест

11:16, 14 июня 2021, ПАИ

Вакцина против коронавируса не может стать причиной положительного результата ПЦР-теста или антигенного теста, передает ТАСС со ссылкой на сайт Управления Роспотребнадзора РФ,

«Вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека», - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что после прививки можно заболеть, такие случаи имели место быть. Но это происходит не из-за вакцинации, а при последующем заражении вирусом.

В РФ сейчас зарегистрированы четыре российские вакцины против коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные Центром им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, «Эпиваккорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.