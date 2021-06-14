В Новосокольническом районе косуля переплыла с одного берега на другой

12:38, 14 июня 2021, ПАИ

В Новосокольническом районе косуля решила добраться с одного берега озёра на другой вплавь, сообщает газета «Наш путь».

«Необычное зрелище запечатлел депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов. Видеозаписью он поделился на своей странице ВК. Не каждый день увидишь обитателей местной фауны за столь необычным занятием», – пишет издание.

Вообще, по данным экспертов, косули не боятся воды и отлично плавают, но в сибирском регионе. Очевидцы неоднократно наблюдали миграции косуль, во время которых животные переплывали Амур и Енисей. Для европейских косуль такое путешествие, скорее, исключение из правил, нежели рядовое событие.