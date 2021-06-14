Квартира, бесхозные строения и мусор на балконе горели в Псковской области

13:15, 14 июня 2021, ПАИ

Квартира, бесхозные строения и мусор на балконе горели 12 июня в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В Великих Луках в многоквартирном доме №15 на улице Гоголя на балконе произошло возгорание мусора. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожарные ликвидировали возгорание, спасли от огня квартиру.

Двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме на улице Вокзальной загорелась около 11:00 в Плюссе. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки на веранде в одной из квартир.

Около 5 часов утра на улице Ленина в Печорах сгорело бесхозное строение размером. Огнем повреждены чердачные перекрытия по всей площади.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.