Территорию сельского поселения «Шелонская волость» частично обработали от борщевика

14:22, 14 июня 2021, ПАИ

Территорию сельского поселения «Шелонская волость» обработали от борщевика, сообщает редакция газеты «Коммуна».

«К сожалению, отравы хватило на Дубишно, Ветчи, Тягуще. Очень хотелось бы уничтожить его везде и сразу. Обрабатывали весь день, до самого вечера. Специалисты организации - мастера своего дела. Надеюсь, результат увидим через две недели. Теперь борщевик будем скашивать до осени, уничтожая основное растение, а молодые растения специалисты уничтожат осенью, - рассказала глава сельского поселения «Шелонская волость» Елена Николаева.

Сок борщевика при попадании в глаза может привести к слепоте. При вдыхании пыльцы борщевика возникает раздражение гортани, тошнота и рвота. Длительное пребывание в зарослях борщевика Сосновского без маски может вызвать головокружение и потерю сознания. Если же у человека аллергия на пыльцу борщевика, то может развиться отек гортани и наступить смерть в результате асфиксии.



