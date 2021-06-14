Территорию сельского поселения «Шелонская волость» частично обработали от борщевика
Территорию сельского поселения «Шелонская волость» обработали от борщевика, сообщает редакция газеты «Коммуна».
«К сожалению, отравы хватило на Дубишно, Ветчи, Тягуще. Очень хотелось бы уничтожить его везде и сразу. Обрабатывали весь день, до самого вечера. Специалисты организации - мастера своего дела. Надеюсь, результат увидим через две недели. Теперь борщевик будем скашивать до осени, уничтожая основное растение, а молодые растения специалисты уничтожат осенью, - рассказала глава сельского поселения «Шелонская волость» Елена Николаева.
Сок борщевика при попадании в глаза может привести к слепоте. При вдыхании пыльцы борщевика возникает раздражение гортани, тошнота и рвота. Длительное пребывание в зарослях борщевика Сосновского без маски может вызвать головокружение и потерю сознания. Если же у человека аллергия на пыльцу борщевика, то может развиться отек гортани и наступить смерть в результате асфиксии.
Есть ли у вас любимый блогер?
Дмитрий Шахов: Действия псковской власти во время пандемии были взвешенными и выверенными
В Роспотребнадзоре объяснили, в каких случаях можно заболеть коронавирусом после прививки