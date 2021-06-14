В литературной гостиной усвятской районной библиотеки прошла пушкинская встреча

15:54, 14 июня 2021, ПАИ

Творческие и увлечённые люди собрались в обновленном зале усвятской районной библиотеки, где отметили Всероссийский день библиотек, сообщает газета «Новая жизнь». Здесь прошла встреча в литературной гостиной «И Пушкин нам опять сердца расшевелит».



«Собравшиеся в этот день познакомились с жизненным и творческим путём Пушкина, освежили в памяти строки его произведений. Они открыли для себя новые грани хорошо знакомого поэта, обсудили его мастерство и талант. Помечтали о том, что современная медицина с легкостью поставила бы Пушкина на ноги, и восхитились красотой его жены Натальи Гончаровой», - пишет издание.

Литературная гостиная объединила в себе диалог со зрителем, дискуссию, теплую домашнюю атмосферу за чашкой чая в кругу давних друзей.