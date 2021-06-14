В Роспотребнадзоре объяснили, в каких случаях можно заболеть коронавирусом после прививки

16:21, 14 июня 2021, ПАИ

Заразиться коронавирусной инфекцией после пройденной вакцинации можно, но не из-за самой прививки, передает ТАСС, со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«После прививки от коронавируса - не из-за нее, а при последующем заражении вирусом - иногда можно заболеть, описаны такие случаи. Есть некоторое количество людей, на которых вакцина не действует. Поэтому, вероятность заболеть после прививки, пусть и небольшая, но все же есть», - отметила эксперт.

Также Пшеничная пояснила, что в таком случае заболевание будет протекать в легкой форме, без развития тяжелых осложнений. При этом при появлении симптомов ОРВИ у привитого, следует обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест на коронавирус.