Тело погибшего мужчины обнаружено на месте пожара в Великих Луках

17:18, 14 июня 2021, ПАИ

Тело погибшего мужчины обнаружено на месте пожара в Великих Луках. Об этом сообщает Луки.ру.

14 июня около 12:30 произошло возгорание хозяйственной постройки (бани) на улице Литвиниховской в Великих Луках.

По предварительным данным, в результате пожара пострадал жилой дом. В сарае было найдено тело погибшего мужчины. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 15 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.